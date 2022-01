Bürgerschaft Live

🎬 Film über die Bürgerschaft

Politik bewegt: Welche vielfältigen Aufgaben übernehmen die gewählten Abgeordneten? Was geschieht in der Plenarsitzung, was in den Ausschüssen? Und wer sind die Akteure? Im Film über die Hamburgische Bürgerschaft erfahren Sie alles Wissenswerte - in rund 13 Minuten.